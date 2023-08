Carlinhos Bala anuncia que jogará futebol americano por time de Recife

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O "Rei de Pernambuco" terá nova passagem por um clube de Recife, mas dessa vez não será como jogador de futebol.

Carlinhos Bala foi contratado pelo Recife Mariners, clube de futebol americano. O novo camisa 31 da equipe atuará como kicker, o atleta responsável por chutar field goals, extra points e kickoffs. O anúncio inicialmente foi feito nas redes sociais do próprio atleta.

"Meu irmão, isso de jogar futebol não é para mim mais não. Vou viver novos ares", disse Carlinhos, em anúncio oficial do Recife Mariners

Prestes a completar 44 anos de idade, Carlinhos Bala estava aposentado do futebol desde 2021. Seu último clube foi o Barreiros, onde disputou a segunda divisão do Campeonato Pernambucano.

O Recife Mariners faz parte da Liga BFA, o principal campeonato de futebol americano no Brasil. O time está no Grupo B da Conferência Nordeste.

CARREIRA DE CARLINHOS BALA NO FUTEBOL

Carlinhos Bala é um dos poucos jogadores que tem passagem pelos três principais clubes de Recife. Revelado no Santa Cruz, onde conquistou dois títulos estaduais, o meia-atacante também defendeu Náutico e Sport.

O momento mais marcante de sua carreira foi pelo Leão da Ilha. Em sua primeira passagem pelo Sport, entre 2007 e 2008, Carlinhos Bala foi bicampeão pernambucano e conquistou Copa do Brasil inédita na história do clube. O jogador marcou um gol na decisão contra o Corinthians.

O ex-jogador também acumula passagens por Cruzeiro, Fortaleza, Atlético-GO e Beira-Mar, de Portugal. Após rescisão com o Tricodiano em 2017, o meia-atacante passou quatro anos sem clube antes de encerrar a carreira no futebol com a camisa do Barreiros.