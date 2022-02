Carille prioriza 4-4-2 no Santos e atrela escolha de volante ao adversário

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille cravou que seu esquema daqui para frente no Santos será o 4-4-2. Depois de usar novamente o sistema, pela quarta vez em seis jogos, na vitória por 2 a 1 sobre o Ituano no domingo (13), o comandante confirmou que a ideia é mantê-lo.

Apesar de ter usado três zagueiros na última temporada e ter iniciado 2022 com o mesmo sistema, o treinador se surpreendeu com o desempenho no clássico contra o Corinthians e decidiu que irá trabalhar neste desenho tático.

"O 4-4-2 foi uma surpresa muito grande para mim pelo que fez contra o Corinthians, acima do esperado por ter pouco treino. É aí que vou trabalhar, a gente não está tendo muito tempo de treinamento com jogos, descanso e véspera de jogo. Acredito muito nesse sistema e é nele que vou trabalhar. Daqui a pouco vou estar com o grupo inteiro, cada um buscando sua posição, seu lugar no time", disse em coletiva.

Na prática, Carille temia jogar com linha defensiva de quatro atletas por causa das características ofensivas tanto de Madson quanto de Felipe Jonatan, mas acertou esse balanço que julga necessário no time trocando um volante de mais passe por um jogador de mais pegada na marcação.

"Quando uso o sistema com três zagueiros, não preciso de um volante tão marcador. Não tínhamos o Sandry ano passado, que também tem essa marcação forte. São características, não vou conseguir fazer com que o Camacho seja Balieiro, nem o contrário. Com isso, casou bem usar três zagueiros, dois volantes com qualidade de jogo e menos pegada."

"Agora temos que ter cuidado com uma linha de quatro. Vão ter jogos que pode ser o Camacho, sim, o titular, conforme o meio-campo do adversário, se for mais cadenciado, como foi contra o Corinthians, que tem qualidade técnica muito grande, mas não tanta movimentação. Mas se for um meio mais dinâmico, com mais movimentação, o Balieiro pode ser mais importante", explicou também durante a coletiva.

O Santos de Carille voltará a campo nesta quinta-feira (17), às 19h, quando visitará o Mirassol, pela sétima rodada do Paulista.