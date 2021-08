Carille é demitido do Al-Ittihad após quase dois anos: 'Cabeça erguida'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-Corinthians, o técnico Fábio Carille foi demitido do Al-Ittihad, time tradicional da Arábia Saudita, no final da noite deste domingo e, portanto, está livre no mercado da bola.

Em comunicado no Instagram, o treinador, que também passou pelo futebol árabe em 2018 comandando o Al-Wehda, confirmou que a decisão de sua saída partiu do Ittihad. Ele estava há um ano e oito meses na equipe, que conta com os brasileiros Marcelo Grohe, Bruno Henrique (volante) e Romarinho.

"Nesta noite fui informado da decisão do clube de não continuidade no trabalho no Ittihad após um ano e oito meses. Saímos daqui de cabeça erguida e muito orgulhosos do trabalho realizado. Assumimos o clube em uma difícil situação, de briga por rebaixamento, conseguimos o primeiro objetivo de manter o clube em seu lugar, na Liga Saudita, e depois, na segunda temporada, uma classificação à AFC [Liga dos Campeões Asiática] depois de alguns anos, em terceiro lugar da liga também após muitos anos, e com conquistas importantes, como nenhuma derrota nos clássicos contra os 5 grandes clubes do país", iniciou Carille, ressaltando os resultados alcançados neste período.

Por fim, o treinador lamentou ainda a derrota, nos pênaltis, do Al-Ittihad para o Raja Casablanca na final da Liga dos Campeões Árabes.

"Saio após uma final que, infelizmente, perdemos nos pênaltis, mas fizemos quatro gols, tentamos até o fim esse título importante para o clube, num jogo histórico. Obrigado à torcida do Ittihad por sempre demonstrar carinho com a gente. Até mais!".