Carapaz vence ciclismo estrada e obtém 2º ouro olímpico da história do Equador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Richard Carapaz, 28, venceu neste sábado (24) o ciclismo de estrada dos Jogos de Tóquio-2020 e obteve a segunda medalha de ouro do Equador na história das Olimpíadas. Em uma prova normalmente dominada por europeus, o equatoriano triunfou em 6h05min26s. O percurso teve 234 km.

Apelidado de "A Locomotiva" por causa do seu sprint, Carapaz fez o ataque decisivo já no final da prova, junto com Brandon McNulty. O norte-americano não teve fôlego para aguentar o ritmo do equatoriano e ficou para trás, em sexto lugar. Na chegada, a prata acabou com o belga Wout van Aert e o bronze com o esloveno Tadej Pogacar.

Carapaz havia vencido o Giro da Itália, uma das provas de estradas mais importantes do calendário do ciclismo, em 2019. Na ocasião, também tornou-se o primeiro atleta do Equador a conquistar o título. Na recente Volta da França, encerrada na semana passada, ele acabou na terceira posição, um feito considerável para um ciclista do Equador.

O primeiro equatoriano a conquistar uma medalha de ouro na história dos Jogos Olímpicos foi Jefferson Pérez, na marcha de 20 km nos Jogos Olimpicos de Atlanta, em 1996. Na história, o país conta com só mais uma medalha de prata, também obtida por Pérez, nas Olimpíadas de Pequim, em 2008.