Cantillo faz gol no fim e leva Corinthians à vitória contra o Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diante de 36.059 pagantes, o Corinthians contou com gol do volante Cantillo, aos 41 minutos do segundo tempo, para vencer o Fortaleza por 1 a 0 neste sábado (6). A partida na Arena Corinthians foi válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe paulista chega aos 47 pontos, um atrás do Fortaleza, que segue em quinto lugar do Nacional.

Depois de uma vitória suada sobre a lanterna Chapecoense por 1 a 0 na segunda (1º), o time alvinegro se encontrou novamente com uma arena praticamente lotada, mas não fez boa atuação e deixou o torcedor na bronca com Sylvinho na maior parte do jogo.

Entre as queixas na etapa inicial, a principal foi a dificuldade de superar a marcação do Fortaleza no meio de campo, enquanto Renato Augusto, com capacidade para organizar o setor, foi deslocado para o ataque.

Já o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não pode contar com cinco atletas, sendo três suspensos (Titi, Jussa e Éderson, emprestados ao Fortaleza pelo Corinthians) e os machucados Lucas Crispim e Yago Pikachu. O atacante David, com dores, foi substituído por Romarinho com 24 minutos de bola rolando.

Depois de um primeiro tempo com poucas chances, Sylvinho apostou em Gustavo Mosquito e Cantillo para o segundo tempo, e o Corinthians melhorou ofensivamente. Aos 29, Sylvinho colocou Jô no lugar de Gabriel. De fora da área, Renato Augusto recebeu de Mosquito e acertou na trave.

Era outro Corinthians em campo. Aos 41 minutos, Cantillo recebeu a bola de Jô e chutou forte para garantir a vitória.

O gol coroou o bom momento do volante, que na semana passada havia sido liberado para o nascimento do seu filho. Na última terça (3), ele foi convocado para defender a Colômbia nas Eliminatórias para Copa do Mundo. "Estou agradecido a Deus por tudo o que acontece", disse ao canal Premiere após o confronto deste sábado.

Apesar da derrota, sua segunda consecutiva, o Fortaleza vive a expectativa de realizar a melhor campanha de uma equipe nordestina na era dos pontos corridos -o Vitória (BA), com 59 pontos e em 5º lugar na competição de 2013, a primeira no formato, detém a marca.

O próximo compromisso do Corinthians será diante do líder Atlético-MG, na quarta-feira (10), às 19h, em Belo Horizonte. No mesmo dia, o Fortaleza receberá o São Paulo, às 21h30, na arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 x 0 FORTALEZA

Data: 06/10/2021

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Hora: 17h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (RS)

Cartões amarelos: Róger Guedes, Fagner (COR), Felipe, Lucas Lima, Robson, Tinga (FOR).

Gols: Cantillo, aos 41 minutos do segundo tempo, para o Corinthians.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Jô); Du Queiroz (Cantillo), Giuliano, Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito) e Róger Guedes; Renato Augusto (Xavier). Técnico: Sylvinho.

FORTALEZA

Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Jackson; Bruno Melo, Felipe, Ronald, Lucas Lima (Depietri) e Matheus Vargas (Edinho); David (Romarinho e depois Igor Torres) e Robson (Henríquez). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.