Cano testa início promissor no Fluminense em reencontro com o Vasco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico entre Fluminense, líder geral do Campeonato Carioca, e Vasco a partir das 17h deste sábado (26), no estádio Nilton Santos, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, vai marcar o reencontro dos cruzmaltinos com Gérman Cano, já bem adaptado ao novo clube.

Artilheiro do Fluminense no ano até aqui, o argentino começou a caminhada de forma promissora nas Laranjeiras e indica uma relação entre gols e minutos em campo que é ligeiramente melhor em relação ao início no Vasco, seu ex-clube. Com a lesão de Fred, ele tem a chance de ganhar sequência na equipe titular.

Autor do gol da virada sobre o Millonarios, da Colômbia, na última terça-feira (22), em jogo válido pela segunda fase da Libertadores, Cano já balançou a rede em três oportunidades até aqui —foram mais duas no Carioca.

"Cada vez que eu tiver que jogar, eu vou fazer o melhor para o time. O principal é fazer bons desempenhos para estar à altura e poder competir contra os times que tenho que jogar e fazer da melhor maneira possível", disse Cano, durante o desembarque da delegação no Rio de Janeiro, na quarta (23).

Reforço na janela de transferência, ele chegou ao time tricolor para o setor que já conta com o ídolo Fred. Foram nove jogos até o momento, sendo quatro como titular, e outros cinco saindo do banco de reservas. Ao todo, foram 481 minutos em campo, com um gol a cada 160,3 minutos —lembrando que todos garantiram o triunfo tricolor. Contra o Volta Redonda, houve ainda uma assistência.

O atacante foi contratado pelo Vasco em dezembro de 2019, e nos nove primeiros jogos foi titular e ficou em campo até o apito final em todos, somando cinco gols em 810 minutos. Assim, obteve um gol a cada 162 minutos.

Em contrapartida à boa fase de Cano, o Fluminense vê Fred em mau momento. O ídolo tricolor tem lesão na coxa direita e ainda não engrenou na temporada. Com ele em campo, inclusive, o Fluminense, até este momento, não balançou a rede —foram seis jogos, sendo cinco como titular.

Além dele, o Fluminense não deverá ter no clássico o atacante John Kenedy, que vem de cirurgia no pé, e os zagueiros David Duarte, outro lesionado, e Luan Freitas, que se recupera de procedimento no joelho.

Abel Braga ainda poderá optar por poupar parte dos titulares visando o jogo de volta com o Millonarios, marcado para terça (1º), que definirá quem avança na Libertadores. No dia seguinte, o Vasco também terá confronto de mata-mata, contra a Ferroviária, em sua estreia na Copa do Brasil.

Ainda assim, o meia Nenê descartou, em coletiva na quinta (24), a possibilidade de o time poupar titulares no clássico. Ele estará, inclusive, de volta à formação titular após ter cumprido suspensão por acúmulo de três cartões amarelos, tal como os meias Juninho e Bruno Nazário.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 17h (de Brasília) deste sábado (26)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Transmissão: Cariocão Play