Cano marca, Fluminense domina o Vasco e amplia vantagem na liderança

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em clássico de reencontros, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0, na tarde de hoje (26), no Nilton Santos, e se isolou ainda mais na liderança da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. O triunfo foi construído com gols de Germán Cano, com a famosa "Lei do ex", e Nonato, ainda no primeiro tempo.

De olho no duelo com o Millonarios (COL), pela Libertadores, na terça-feira, o Tricolor atuou com o time apontado como reserva. Com o resultado, a equipe de Abel Braga chegou a 24 pontos, se isolando ainda mais na liderança. Já o time do técnico Zé Ricardo permanece com 19, ainda no G4. O Flamengo, que tem 19, e o Botafogo, com 16, entram em campo amanhã (27), contra Resende e Portuguesa-RJ, respectivamente.

Na próxima rodada, a equipe das Laranjeiras encara o Resende, no Raulino de Oliveira, enquanto o time de São Januário tem pela frente o clássico com o Flamengo, com local ainda a ser definido.

A vitória fez o Flu aumentar o período de invencibilidade no duelo com o rival Vasco, com seis jogos sem saber o que é perder -sendo três empates. O último resultado positivo do cruz-maltino foi em julho de 2019, pelo Campeonato Brasileiro.

A equipe tricolor dominou completamente o primeiro tempo e construiu a vantagem com gols de Cano e Nonato. Após o intervalo, o Vasco tentou ameaçar uma reação, mas esbarrou nos próprios erros e, aos poucos, o time das Laranjeiras equilibrou as ações e valorizou a posse de bola.

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington (Luiz Henrique), Martinelli (Yago Felipe), Nonato e Ganso (André), Arias (Matheus Martins) e Cano (Willian Bigode). T.: Abel Braga

VASCO

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Matheus Barbosa (Zé Gabriel), Juninho (Luiz Henrique); Bruno Nazário (Jhon Sánchez), Nenê (Andrey), Gabriel Pec (Getúlio); Raniel. T.: Zé Ricardo

Competição: Campeonato Carioca - nona rodada

Estádio: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito Santo Parro

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Bruno Nazário, Matheus Barbosa, Andrey (VAS)

Cartão vermelho:

Gols: Germán Cano, do Fluminense, aos 6'/1ºT; Nonato, do Fluminense, aos 37'/1ºT