Cano mantém relação amistosa com Vasco mesmo ídolo e carrasco pelo Flu

RIO DE JANEIRO/RJ - Os gols marcados, a idolatria e a música provocativa feita pela torcida do Fluminense deixaram sentidos os torcedores vascaínos, mas da parte de Germán Cano, a relação com seu ex-clube é amistosa. Mesmo após a saída, o atacante mantém relação com funcionários e jogadores remanescentes de sua época.

'Filho postiço' continua no Vasco

Há pouquíssimos jogadores do Vasco remanescentes de sua época, somente os revelados nas categorias de base. Um dos que chegaram inicialmente no sub-20 e viraram uma espécie de "filho postiço" de Cano foi Matías Galarza.

Ainda sem um grande salário na época, mas com a facilidade de falar a mesma língua do atacante, o meia paraguaio se aproximou do argentino ainda na base e Cano fez questão de acolhê-lo, muitas vezes em sua própria residência. A amizade se fortaleceu e até hoje eles são grandes amigos, mantendo uma relação frequente.

"Falo ainda com o Mati. Um cara muito bom, trabalhador. Garoto com muita qualidade e futuro para poder jogar. Agora está na seleção do Paraguai, muito feliz. Continuo falando com ele dando conselhos", disse Cano em entrevista ao UOL em outubro do ano passado.

Entre os funcionários, ainda é muito querido pelo estafe do departamento de futebol, como roupeiros e massagistas. Alguns integrantes da comunicação e do marketing também ainda falam com o camisa 14 com frequência.

"Continuo falando com os caras com quem fiz amizade", disse.

Cano exalta Dinamite

Durante a premiação do Campeonato Carioca deste ano, quando entrou para a seleção da competição e ainda foi premiado como artilheiro, Germán Cano demonstrou muito respeito e admiração por Roberto Dinamite, ídolo vascaíno que morreu em 8 de janeiro e deu nome ao prêmio que o atacante recebeu no palco.

Em suas palavras, Cano relembrou alguns momentos de convivência com Dinamite e o enalteceu como craque e uma pessoa humilde. Anteriormente já havia feito cara de perplexidade com os números de Roberto pelo Vasco e os gols que foram mostrados no telão.

Comemorando sem moderação

Apesar de adotar uma postura amistosa e de respeito com jogadores, funcionários e a instituição, Cano nunca foi cauteloso quando o assunto foi comemorar gols sobre o Vasco. Já foram três, sendo um de placa, no Maracanã, em um chute de cobertura do meio de campo.

O primeiro foi logo quando se transferiu para o Fluminense, no Campeonato Carioca do ano passado, no Nilton Santos, onde vibrou bastante, gesto este que se repetiu nos outros dois, mas sem provocar.

Um vídeo que viralizou na internet e que incomodou os torcedores cruzmaltinos foi na comemoração do título carioca do ano passado, quando tricolores cantaram num restaurante a tradicional música "chora, vascaíno, o sonho acabou, o Germán Cano é tricolor", e o atacante subiu na cadeira, girou a camisa e cantou.

Com Cano em campo, Fluminense e Vasco voltam a se enfrentam neste sábado (6), às 21h, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.