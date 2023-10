Candidato à presidência diz que Corinthians não tinha Mundial antes de 2006

A gafe do candidato da situação foi rebatida por Augusto Melo, que concorre representando a oposição. Ele lembrou a conquista do Mundial de Clubes de 2000, que é reconhecido pela Fifa.

SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Candidato da situação à presidência do Corinthians, André Negão cometeu uma gafe durante um debate realizado neste domingo (15), ao longo do programa Mesa Redonda, da "TV Gazeta".

