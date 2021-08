Canadense vence o decatlo das Olimpíadas de Tóquio; brasileiro termina em 18º

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canadense Damian Warner conquistou a medalha de ouro no decatlo das Olimpíadas de Tóquio, estabelecendo o novo recorde olímpico com 9.018 pontos.

Nos Jogos do Rio-2016, ele havia ficado com o bronze. Em Mundiais, Warner também nunca subiu ao lugar mais alto do pódio, com uma prata (2015) e dois bronzes (2013 e 2019).

A medalha de prata na prova ficou com o francês Kevin Mayer, com 8.726 pontos. O bronze foi para o australiano Ashley Moloney, com 8.649 pontos.

O brasileiro Felipe dos Santos teve queda de rendimento no segundo dia de competição e caiu de 12º para 18º lugar, com 7.880 pontos. Um total de 23 atletas disputaram a competição.

O decatlo converte em pontos o desempenho dos atletas em dez provas do atletismo. No primeiro dia de competição, os decatletas disputam 100 m, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura e 400 m. O segundo dia der provas tem 110 m com barreiras, lançamento do disco, salto com vara, lançamento do dardo e 1.500 m.