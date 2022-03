Canadá vence Jamaica e volta a disputar Copa do Mundo após 36 anos

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Canadá venceu a Jamaica por 4 a 0 na tarde de deste domingo (27), no estádio Toronto Field, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na América Norte e Central e conquistou a 20ª vaga para a Copa do Mundo do Qatar depois de 36 anos sem conseguir tal feito.

Na próxima rodada, já classificados, os canadenses encaram o Panamá, que ainda luta por uma vaga na repescagem, na quarta-feira (30), às 22h05 (de Brasília). A Jamaica encara a também já desclassificada Honduras no mesmo dia e horário.

CANADÁ

Borjan, Adekugbe, Eustáquio (Fraser), Hoilett, Buchanan, Henry (Hutchinson), Larin (Cavallini), David, Osorio (Miller), Laryea (Johnston) e Kennedy. T.: John Herdman.

JAMAICA

Blake, Brown (Ximenes), Mariappa, Leigh, Thomas (Marshall), King, Williams, Morrison, Nelson (Walker), Bygrave e Green (Vassell). T.: Theodore Whitmore.

Local: Estádio Toronto Field, Canadá

Hora: 17h05 (de Brasília)

Cartões amarelos: Brown (JAM)

Gols: Cyle Larin (CAN), aos 13 do primeiro tempo; Buchanan (CAN), aos 44, do primeiro tempo; Junior Hoilett (CAN), aos 32 e Mariappa (JAM), aos 44 do segundo tempo