Canadá perde pênalti e empata com Nigéria em jogo equilibrado na Copa

SÃO PAULO/SP - Em jogo com pênalti perdido e expulsão, Nigéria e Canadá ficaram no 0 a 0, nesta sexta-feira (21), no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália, pela primeira rodada da fase do Grupo B da Copa do Mundo Feminina.

Christine Sinclair, de 40 anos, principal estrela do Canadá, perdeu um pênalti no início do segundo tempo. Nnadozie, que parou a cobrança, foi o grande destaque da partida.

A meio-campista Abiodun, da Nigéria, foi expulsa no final da partida após entrada dura em Lawrence.

Com o resultado, Canadá e Nigéria somaram um ponto cada no Grupo B. A Austrália está na liderança, com três pontos, após vencer a Irlanda.

O próximo jogo do Canadá acontece na quarta-feira (26), às 9h (de Brasília), contra a Irlanda. Já a Nigéria encara a anfitriã Austrália na quinta-feira (27), às 7h.

Canadenses na dianteira

A partida começou com iniciativa canadense, que criou as melhores oportunidades em um primeiro momento. Depois, o confronto ficou mais equilibrado e as nigerianas conseguiram reagir, mas não suficiente para tomar conta do jogo.

As duas seleções terminaram a primeira etapa com equilíbrio nas finalizações: cinco do Canadá contra quatro da Nigéria. Apesar da disputa, faltou eficiência para os dois lados.

Pênalti perdido e consagração de goleira nigeriana. Sinclair teve a chance de abrir o marcador para o Canadá logo no começo do segundo tempo, mas a goleira Nnadozie defendeu a cobrança e fez o ímpeto das norte-americanas diminuir.

Jogo agitado

Jogo ficou agitado no final, com as duas equipes buscando o gol incessantemente. As goleiras se destacaram com intervenções seguras, sobretudo Nnadozie. Nesse meio tempo, a defesa da Nigéria tentou segurar as investidas canadenses como podiam.

NIGÉRIA

Nnadozie; Plumptre, Ohale, Demezin e Alozie; Onumunu (Okoronkwo), Payne, Abiodun, Ordega (Kanu) e Ucheibe; Oshoala (Eshegini). Técnico: Randy Waldrum.

CANADÁ

Sheridan; Buchanan, Riviere (Chapman), Lawrence e Gilles; Quinn, Rose (Lacasse), Grosso (Prince) e Huitema; Leon (Viens) e Sinclair (Schmidt). Técnico: Beverly Priestman.

Estádio: Melbourne Rectangular, em Melbourne - Austrália

Público: 21.410 pessoas

Árbitro: Lina Lehtovaara (FIN)

Cartões amarelos: Demehin (Nigéria); Lawrence (Canadá)

Cartão vermelho: Abiodun (Nigéria)