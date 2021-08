Canadá bate EUA no futebol feminino pela primeira vez em 20 anos e vai à final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A seleção feminina do Canadá chegou à sua primeira final dos Jogos Olímpicos no futebol. No Estádio Kashima, a equipe canadense eliminou os Estados Unidos em sua primeira vitória sobre as americanas em 20 anos. As norte-americanas vão disputar a medalha de bronze.

Em 62 jogos na história entre Canadá e Estados Unidos no futebol feminino, a seleção canadense conquistou a sua quarta vitória nesta segunda (2). A última havia sido em março de 2001.

A partida terminou em 1 a 0 para as canadenses, com gol marcado por Fleming, de pênalti, aos 30 minutos do segundo tempo.

A final do futebol feminino nos Jogos Olímpicos será realizada na próxima sexta (6), às 23h (de Brasília). O confronto pelo terceiro lugar, por sua vez, será na quinta (5), às 5h (de Brasília).

As seleções que vão acompanhar o Canadá na briga pelo ouro e os EUA na disputa do bronze serão, respectivamente, as vencedoras e perdedoras da semifinal entre Austrália e Suécia. A partida terá início às 8h (de Brasília) desta segunda.