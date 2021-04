Campeonato Paulista volta neste sábado; veja novas regras sanitárias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Suspenso há quase um mês, o Campeonato Paulista voltará a partir deste sábado (10) com jogos após as 20h, faixa em que começa o toque de recolher (até as 5h) em todo o estado.

Para conseguir aval ao retorno, a Federação Paulista de Futebol (FPF) se comprometeu com o Ministério Público de São Paulo e o governo do estado a mexer no seu protocolo sanitário. A entidade deverá divulgar, ainda nesta sexta, os horários da quinta rodada.

As novas ações para tentar diminuir os riscos de contágio em meio ao auge da pandemia de Covid-19 incluem mais exames de coronavírus, regras mais rígidas na concentração e realização de jogos somente à noite.

As medidas valem somente para o Campeonato Paulista da Série A-1, paralisado desde o último dia 14 de março.

Os elencos passarão a fazer um teste de antígeno adicional no mesmo dia das partidas noturnas --o procedimento ocorrerá pela manhã, no dormitório, antes da primeira refeição--, além do exame RT-PCR em intervalos máximos de três dias para todos na concentração.

Para os jogos diurnos, os testes deverão ser realizados na noite anterior, depois da última refeição, quando todos se recolherem aos dormitórios.

Apesar de o protocolo fazer menção aos exames para as partidas durante o dia, há outro trecho prevendo que os "horários dos jogos serão designados para que ocorram somente após as 20h, no intuito de manter os torcedores em suas residências com os horários dos jogos somente à noite". O governo do estado deixou claro que essa é a única possibilidade, ao menos por enquanto.

Atletas, membros das comissões técnicas e equipes de arbitragem precisarão permanecer concentrados em um ambiente controlado entre os jogos, evitando contato com o meio externo. Mas o protocolo admite a possibilidade de colaboradores saírem e voltarem, desde que apresentem resultado negativo num teste de antígeno.

Caso uma pessoa tenha contraído o coronavírus, deverá ser feito um rastreamento de contatos, a fim de identificar outras possíveis contaminações, especialmente em sua família e pessoas próximas. Estas também serão avaliadas e acompanhadas.

O uso de máscara será obrigatório ao longo de toda a partida para aqueles que estiveram no banco de reservas, inclusive os técnicos. Jogadores, comissões técnicas e equipes de arbitragem deverão subir ao gramado com a proteção, utilizá-la durante a execução do hino nacional e fazer o descarte no início do aquecimento.

A FPF e os clubes também se comprometeram a fazer campanhas de conscientização da população em relação às medidas de prevenção à Covid-19. A entidade diz que divulgará as hastags "#TorçaEmCasa" e "#UseMáscara" nos estádios.

Por fim, a federação afirma que acionará os clubes para que dialoguem com suas respectivas torcidas organizadas para reforçar a orientação de não haver aglomeração.