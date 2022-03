Campeonato Paulista adianta jogos para Trio de Ferro jogar quartas de final em casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou na tarde desta segunda-feira (14) que a última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista será desmembrada, com seis partidas no sábado (19). A mudança serve para que Palmeiras, Corinthians e São Paulo possam jogar as partidas de quartas de final em seus respectivos estádios.

Entre as partidas antecipadas estão os duelos São Paulo x Botafogo-SP e São Bernardo x Guarani, o que permite à FPF marcar o duelo das quartas de final entre São Paulo e São Bernardo na terça-feira (22). Por consequência, restariam dois dias para que Corinthians e Palmeiras também jogassem em suas casas, na quarta (23) e na quinta-feira (24). Desta forma, todos os três têm assegurado o mando de campo dos jogos das quartas de final.

É uma solução para um problema antigo do campeonato estadual. Via de regra a Polícia Militar veta a realização de dois ou mais jogos no mesmo dia na cidade de São Paulo, sob argumento de que duas torcidas rivais poderiam causar violência. Por isso o próprio regulamento avisa que, se for o caso, o classificado de pior campanha do Trio de Ferro poderia ser obrigado a jogar em outra cidade.

Originalmente a rodada seria inteira às 16 horas (de Brasília) do domingo (20), mas a FPF decidiu manter na data apenas duas partidas que valem pouco na definição dos classificados ao mata-mata e rebaixados à Série A2: o já rebaixado Novorizontino enfrenta o classificado Corinthians, enquanto Red Bull Bragantino e Palmeiras fazem jogo de classificados.