Campeonato Mineiro tem novo formato para se adequar ao retorno da Sul-Minas

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após 19 edições com a mesma fórmula de disputa, o Campeonato Mineiro terá um novo formato a partir de 2023. Com a possibilidade de a Copa Sul-Minas voltar ao calendário no ano que vem, os clubes de Minas Gerais já adequaram a competição local, que utilizará menos datas no ano que vem. O novo formato foi aprovado pelas equipes participantes nesta segunda-feira (24) à tarde, no conselho técnico realizado no Mineirão.

A fórmula escolhida foi a mesma antecipada pelo UOL Esporte: os clubes foram divididos em três grupos com quatro clubes cada e a primeira fase terá confrontos apenas contra adversários de outras chaves, assim como já acontece no Campeonato Paulista. Os primeiros colocados de cada grupo e o melhor segundo avançam à semifinal. As três piores equipes disputam um triangular para definir os rebaixados. As semifinais e a final serão disputadas em duelos de ida de volta. Ao todo, serão utilizadas 12 datas para disputa da competição, que tem início previsto para 21 de janeiro e encerramento no mês de março.

Com a redução de jogos, em 2022 foram usadas 14 das 16 datas disponibilizadas pela CBF, o futebol mineiro já se adequou para o retorno da Sul-Minas. No entanto, ainda não está confirmada que o torneio interestadual será disputado já no ano que vem. Além de Minas Gerais, a Sul-Minas conta também com clubes do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

Para 2024, o Mineiro deve sofrer uma nova redução para dez datas. O formato seria o mesmo de 2023, com oito rodadas na primeira fase, mas sem confrontos de ida e volta nas semifinais e final, que seriam decididas em jogo único. Tudo para encaixar as seis datas previstas para a Sul-Minas.

GRUPOS DEFINIDOS

O encontro foi mediado pela Federação Mineira de Futebol e a mudança na fórmula de disputa foi decidida pelos clubes participantes do Campeonato Mineiro. Na reunião realizada no Mineirão já foram sorteados os grupos da competição em 2023.

Atual campeão, o Atlético-MG é o cabeça de chave do Grupo A. Junto do time alvinegro estão Athletic, Pouso Alegre e Villa Nova. No Grupo B estão América-MG, Caldense, Patrocinense e Democrata, de Sete Lagoas. Já no Grupo C estão Cruzeiro, Democrata-GV, Tombense e Ipatinga.