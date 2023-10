Campeonato Italiano divulga seleção da rodada com Giroud como goleiro

Aos 58 minutos, o goleiro do Genoa, Josep Martínez, também foi expulso após receber o segundo amarelo. A partida terminou com 15 minutos de acréscimo, aos 60 minutos.

Ele precisou jogar por sete minutos no gol, após a expulsão do goleiro do Milan, Mike Maignan, aos 53 minutos do segundo tempo. O time já tinha feito suas cinco substituições.

Giroud foi considerado o melhor goleiro da rodada do torneio nacional após partida contra o Genoa, no sábado (7).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O perfil do Campeonato Italiano (Serie A) compartilhou a seleção da oitava rodada, e elegeu o centroavante do Milan como o melhor goleiro.

