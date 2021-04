SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nona edição do Campeonato Brasileiro Feminino começa neste sábado (17). Dezesseis clubes participam da competição organizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e São Paulo é o estado com o maior número de representantes: seis equipes.

Corinthians e Ferroviária são os maiores campeões do torneio, cada um com dois troféus. Atual vencedora, a equipe alvinegra estreia na edição 2021 neste sábado (17), contra o Napoli (SC), às 20h, no Parque São Jorge, jogo que será exibido no site da CBF e no portal Mycujoo.

Também às 20h deste sábado, o Santos enfrenta o Internacional, em Porto Alegre, outro jogo com exibição no site da CBF e no Mycujoo.

No mesmo horário, o São Paulo encara o Grêmio, em Cotia, no primeiro duelo que será transmitido ao vivo no canal Desimpedidos no YouTube. Por enquanto, segundo a CBF, o acordo prevê a transmissão de uma partida por rodada, até a terceira.

No domingo (18), será a vez da estreia do Palmeiras. A equipe alviverde enfrentará a Ferroviária, às 20h, no Allianz Parque. O jogo será transmitido pela Band.