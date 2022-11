Campeonato Brasileiro de Handebol será realizado na Arena Amadeu Teixeira em Manaus

Durante os cinco dias de duelo, os jogos serão divididos em dois grupos de série A e B, nas categorias masculino e feminino. Ao todo, mais de 300 atletas compõem as equipes em busca das melhores colocações no pódio.

O evento chega à Arena Amadeu Teixeira na fase final das disputas, chancelado pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) em parceria com a Liga de Handebol do Amazonas (Liham).

Manaus/AM - Com 16 equipes de handebol na disputa, a Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira recebe, de terça-feira a sábado (8 a 12), o Campeonato Brasileiro de Clubes Adulto. A competição conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), e visa promover o intercâmbio entre times de Pernambuco, Goiás, Paraná, Alagoas e Rio de Janeiro, na disputa pelo título de campeão brasileiro da modalidade.

