Campeão mundial, Arthur Nory fica fora da final na barra fixa

Na disputa do solo, Nory caiu sentado ao fim da última passada. Ele foi medalhista de bronze na prova em 2016. Para um dos favoritos da ginástica do Brasil à medalha, a competição olímpica já acabou.

