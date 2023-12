Campeão de xadrez representa o Amazonas no Sul-Americano Escolar, no Chile

O jovem jogador embarca para a capital chilena neste domingo (03), integrando a delegação brasileira composta por mais de 220 alunos atletas que competirão em 11 modalidades. Os atletas que irão competir no Sul-Americano são campeões dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), critério adotado pela CBDE para a convocação da equipe do Brasil. Os jogos se iniciam nesta segunda-feira (04).

Manaus/AM - O estudante amazonense campeão de xadrez, Suan Lira, aluno do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, localizado na zona leste de Manaus, representará o Amazonas no Campeonato Sul-Americano Escolar 2023, disputado na cidade de Santiago, no Chile. A competição que reúne talentos esportivos, contribui para o desenvolvimento esportivo, cultural e de intercâmbio entre jovens de 12 a 14 anos de idade, de 11 países participantes.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.