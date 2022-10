Campeão da Copa do Brasil ganhará premiação milionária

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há muito em jogo no Flamengo x Corinthians da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (19): um título nacional de primeiro escalão, um tetracampeonato para quem levar e muitos milhões de reais em premiação da CBF. Abaixo, o UOL Esporte calcula quanto cada time já ganhou nesta edição.

Os dois finalistas já eliminaram quatro adversários cada nesta edição. Estrearam na terceira fase e avançaram por oitavas, quartas e semifinais até esta final.

A campanha até as semis rendeu R$ 16,8 milhões de premiação para Corinthians e Flamengo e a vaga na final garantiu mais R$ 25 milhões, que é o prêmio entregue ao vice-campeão —o vencedor embolsa mais R$ 60 milhões.

Em resumo, sendo ou não campeão, Alvinegro e Rubro-Negro já sabem que faturaram pelo menos R$ 41,8 milhões na Copa do Brasil.

Desta forma, os 90 minutos do jogo no Maracanã valem R$ 35 milhões. Quem for campeão fecha a competição com R$ 76,8 milhões (R$ 16,8 milhões + R$ 60 milhões) na conta, e quem for vice fica com os R$ 41,8 milhões que já garantiu.

O Flamengo chegou à final após eliminar Altos-PI, Atlético-MG, Athletico e São Paulo. Já o Corinthians superou Portuguesa-RJ, Santos, Atlético-GO e Fluminense.

O jogo de volta da final da Copa do Brasil começa às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira (19), no Maracanã. Quem ganhar no tempo normal leva o título, pois o jogo de ida terminou em 0 a 0, mas um novo empate leva a decisão à disputa de pênaltis.