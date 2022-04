Campeã olímpica e mundial, Hope Solo se interna para tratar alcoolismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeã olímpica e mundial pelos Estados Unidos, a ex-goleira Hope Solo anunciou nesta sexta-feira (29) que vai se internar para tratar do vício em bebidas alcoólicas. A informação foi postada pela própria atleta em suas redes sociais.

Além de revelar sua decisão, Solo também pediu aos responsáveis pelo Hall da Fama do futebol dos Estados Unidos o adiamento de sua inclusão entre os homenageados para 2023. A ex-jogadora fez o pedido para se dedicar exclusivamente a sua recuperação.

"Contatei o Hall da Fama e respeitosamente pedi o adiamento de minha cerimônia de introdução no Hall da Fama para 2023. Eu vou voluntariamente entrar em um programa de internação para tratamento de alcoolismo, para enfrentar meus desafios com álcool. Neste período, minhas energias e meu foco estão totalmente direcionados à minha saúde, cura e cuidado com minha família. Quero agradecer ao Hall da Fama por seu apoio e por compreender minha decisão", diz o texto postado.

Hope foi campeã mundial com os Estados Unidos em 2015 (Canadá), prata em 2011 (Alemanha) e bronze na edição de 2007 (China). Em Jogos Olímpicos, ela ajudou a seleção americana a conquistar duas medalhas de ouro —Pequim 2008 e Londres 2012.

O vício em bebida já havia causado problemas à ex-jogadora. No início de abril, ela chegou a ser presa por dirigir embriagada e resistir à prisão, quando estava com seus dois filhos no veículo.