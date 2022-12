Campeã em gols e em jogos sem eles, Copa do Qatar vai ao pódio também em público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo que consagrou a Argentina, tricampeã ao derrotar a França nos pênaltis, colocou o Qatar no topo do pódio dos gols, bem como em partidas com a falta deles, e lhe deu a medalha de bronze no público, em números absolutos.

Na história das Copas, que começou em 1930, no Uruguai, nenhuma teve tantas bolas na rede -sem contar as disputas de pênaltis- como a de 2022.

O Mundial qatariano registrou 172 gols, superando as edições de 1998, na França, e de 2014, no Brasil, que tiveram 171 gols cada uma.

Desses 172 gols, 170 foram a favor e apenas dois, contra, do zagueiro marroquino Aguerd, no jogo da primeira fase diante do Canadá, e do volante argentino Enzo Fernández (eleito o melhor jogador jovem da Copa), contra a Austrália nas oitavas de final.

Em média de gols por partida (2,69), entretanto, a competição no Oriente Médio ficou bem longe da recordista, a Suíça-1954.

Em um tempo de ataques poderosos e defesas permissivas, aquele Mundial teve média de gols por jogo de 5,38.

Se o Qatar conseguiu uma marca positiva no número absoluto de gols, atingida apenas porque a empolgante decisão teve seis (3 a 3), igualou uma outra, negativa, a de mais partidas sem abertura de contagem, antes vista nas Copas de 1982, 2006, 2010 e 2014.

Dos 64 jogos deste Mundial, 7 (11%) terminaram 0 a 0: Inglaterra x EUA, México x Polônia, Dinamarca x Tunísia, Uruguai x Coreia do Sul, Croácia x Marrocos, Croácia x Bélgica e Espanha x Marrocos.

A celebrar, o país-sede da Copa de 2022 tem a alta presença de torcedores nas oito arenas das cinco cidades que abrigaram partidas de 20 de novembro a 18 de dezembro.

Ao todo, segundo a Agência de Notícias do Qatar, 3,404 milhão torceram nos estádios, número que só perde para o dos Mundiais de 1994, nos EUA (3,569 milhão), e de 2014, no Brasil (3,441 milhão).

A melhor média de público é, com folga, a da Copa norte-americana, 68.626, seguida pela do Brasil-1950 (60.773). A do Qatar ficou em 53.187, a quarta melhor das 22 edições.