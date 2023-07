Caminhão com novas camisas do Vasco é roubado no Rio de Janeiro

Um caminhão que transportava as novas camisas do Vasco foi alvo de um roubo nessa quinta-feira (20). A responsabilidade pela logística de distribuição das peças é da Kappa, fornecedora de material esportivo do clube. Apesar do ocorrido, espera-se que não haja prejuízo imediato, e estima-se que os uniformes sejam repostos até a próxima semana.

A nova camisa, lançada pelo Vasco na quarta-feira anterior, é destinada para o restante da temporada 2023 e possui cor preta. Sua estreia está programada para o próximo domingo, no confronto contra o Athletico. As informações são do GE.

De acordo com informações, o incidente aconteceu quando o caminhão foi abordado por criminosos na Avenida Brasil, próximo à entrada para o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.