Caio Ibelli é eliminado na semifinal da etapa de Sunset da WSL

O paulista foi o único competidor do Brasil a chegar nas semifinais nesta etapa. Ibelli chegou a estar na frente do australiano com o somatório de 9.80. Ele tinha prioridade na última bateria, restando menos de um minuto, porém deixou Mamiya pegar a onda. O rival precisava de um 3,30 para assumir a ponta, uma nota relativamente baixa, e conseguiu 3,87, chegando a 10.37.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Caio Ibelli acabou eliminado nesta sexta-feira (18) na semifinal da etapa de Sunset Beach, no Havaí, pela WSL (World Surf League). O surfista, que está substituindo Gabriel Medina, acabou levando a virada na última onda, já sem tempo no relógio, e foi superado pelo havaiano Barron Mamiya.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.