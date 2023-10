Caio Arcos se destaca na Copa Brasil de Águas Abertas em Manaus

Manaus/AM - Recebendo pela primeira vez a competição nacional na capital amazonense, a Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) realizou no final de semana a 10ª Copa Brasil de Águas Abertas. Com direito a 129 inscrições, o certame aconteceu na praia da Ponta Negra, sendo a 15ª etapa da temporada.

As provas englobaram as categorias: Infantil 1, Infantil 2, Junior, Juvenil e as mais diversas classes da Sênior. Com 17 medalhas de ouro nos dois dias de prova, o Instituto Pedro Nicolas foi destaque no quadro de medalhas. Logo em seguida, a Aquática Nobre obteve 15 de medalhas de ouro, com a Sinpol/RR vindo na sequência com 13 conquistas.

Detentor de quatro recordes amazonenses na natação, o atleta Caio Arcos (Instituto Pedro Nicolas) foi um dos destaques da competição nas provas de 1,5km, onde venceu na categoria Junior com o tempo de 0:17:04 e nos 2,5km, cravando 0:30:50. O atleta que é uma das esperanças do Amazonas ter um atleta nas Olimpíadas de 2024, falou sobre seu desempenho na competição de águas abertas.

“Gostei muito do meu desempenho na prova, me sentir muito bem nadando nesses dois dias. Sempre que tem essas competições de águas abertas a gente procura participar, pois querendo ou não serve até de preparação para eu continuar evoluindo na modalidade e estou muito feliz com os resultados que consegui”, afirmou Caio Arcos.

Parceiros

A 10ª Copa Brasil e o 2° Troféu Marcelinha Cunha contaram com os seguintes parceiros: a Prefeitura de Manaus, a Secretária de Desporto e Lazer (Sedel), a Ubra e a Yara. A competição nacional faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e conta pontos para o ranking da entidade máxima da natação brasileira.

Confira os medalhistas:

Copa Brasil – 1,5km

Categoria masculina

Infantil 1

1- Anthony Gabriel Silva (NBR), tempo: 0:21:13

2- Yasser Franceschi Raad (Pedro Nicolas), tempo: 0:22:08

Infantil 2

1- Roberto Chaves (NBR), tempo: 0:19:35

Junior

1- Caio Arcos (Pedro Nicolas), tempo: 0:17:04

2- Otavio Augusto Freitas Correa (Pedro Nicolas), tempo: 0:17:17

3-Pedro Lucas Marinho Carvalho (Pero Nicolas), tempo: 0:17:18

Juvenil

1- Victor Farias Cabral (Pedro Nicolas), tempo: 0:18:44

2- Lucio Marcos dos Santos Pires Junior (AAVIVA), tempo: 0:23:07

3- Gustavo Sampaio Costa (Pedro Nicolas), tempo: 0:23:19

Senior

1- Hugo Silva da Costa (Pedro Nicolas), tempo: 0:20:43

2- Epitacio Albuquerque Silva (NBR), tempo: 0:32:18

Senior B

1- Flavio Monteiro (Sinpol/RR), tempo: 0:19:18

2- André Alessandro Logatto (NBR), tempo: 0:26:26

3- Rodrigo Sansevero (Sinpol/RR), tempo: 0:28:02

Senior C

1- Jaime da Silva Ohana (NBR), tempo: sem registro

2- Francisco Adson Rocha (NBR), tempo: sem registro

Senior D

1- Caio Roberto Carvalho (NBR), tempo: 0:25:17

2- Boris Silva Brandão (NBR), tempo: 0:28:25

3- Antônio Lourenço da Silva (NBR), tempo: 0:31:56

Senior E

1- Vinicius Cavalcanti (Pedro Nicolas), tempo: 0:26:17

2- Alisson Araújo (NBR), tempo: 0:33:38

3- Renato Tadeu Boreggio (NBR), tempo: 0:40:52

Senior F

1- Cyro Alexander Martiniano (NBR), tempo: 0:28:18

2- Marcio de Oliveira Gonçalves (NBR), tempo: 0:45:30

Senior G

1- Dauton Coronin (Pedro Nicolas), tempo: 0:25:49

2- Henrique Jacques (Sinpol/RR), tempo: 0:28:10

Senior H

1- Marco Antônio Secco (Iate Clube Brasília), tempo: 0:26:28

2- Adonias Conceição Araújo (Sinpol/RR), tempo: 0:34:30

3- Luis Carlos Melo (NBR), tempo: 0:40:10

Senior J

1- Antônio Ribeiro (Sinpol/RR), tempo: 0:39:46

Categoria feminina

Infantil 1

1- Emanuella Castelo Branco (NBR), tempo: 0:23:08

2- Julia Mell Nunes (NBR), tempo: 0:27:34

Junior

1- Emily Bezerra Barelo (Sinpol/RR), tempo: 0:19:05

2- Annahi Vitoria Bantel (Sinpol/RR), tempo: 0:21:44

3- Iasmin Nogueira Farias (Pedro Nicolas), tempo: 0:24:45

Juvenil

1- Alice Monteiro Barros (Pedro Nicolas), tempo: 0:19:42

Senior A

1- Giovanna Golfetto Reis (NBR), tempo: 0:23:42

2- Karisuele Rafaele Ferreira (Sinpol/RR), tempo: 0:34:57

3- Cibele Matos Bezerra (NBR), tempo: 0:42:21

Senior B

1- Lorane Patricia Logatto (NBR), tempo: 0:34:32

2- Mary Hellen Santos (NBR), tempo: 0:38:42

Senior C

1- Mayara Arruda Pierre (NBR), tempo: 0:27:38

2- Ananda Gandra Aguiar (NBR), tempo: 0:28:29

3- Maria da Conceição Franca (NBR), tempo: 0:40:08

Senior D

1- Alexandra Albuquerque (NBR), tempo: 0:23:32

2- Annie Andreza Magalhães Abecas (NBR), tempo: 0:28:42

3- Mary Anne Rocha Garces (Pedro Nicolas), tempo: 0:29:25

Senior E

1- Katia Helena Almeida de Almeida (Pedro Nicolas), tempo: 0:23:37

2- Juliana Ferreira Santos (Iate Clube Brasília), tempo: 0:23:50

Senior G

1- Antônia Socorro Duarte (Pedro Nicolas), tempo: 0:32:47

Senior I

1- Maria de Pinheiro (NBR), tempo: 0:32:45

Copa Brasil – 2,5km

Categoria Masculina

Infantil 1

1- Gabriel Texeira Castro (Pedro Nicolas), tempo: 0:32:09

Infantil 2

1- Ruan Guilherme Solidade (Sinpol/RR), tempo: 0:30:27

2- Jorge Gomes (Sinpol/RR), tempo: 0:30:31

3- Matheus Carvalho Furtado (Pedro Nicolas), tempo: 0:31:42

Junior

1- Caio Arcos (Pedro Nicolas), tempo: 0:30:54

2- Pedro Lucas Marinho Carvalho (Pedro Nicolas), tempo: 0:31:39

3- Nenzo Gomes Lima (Sinpol/RR), tempo: 0:31:39

Juvenil

1- Joan Sebastian Peñaloza (Sinpol/RR), tempo: 0:27:34

2- Rafael Andrade de Assis Leal (Pedro Nicolas), tempo: 0:30:28

3- Ian Rodrigues (CTAM/SESI), tempo: 0:37:16

Senior

1- Caio Sakamoto Sousa (Pedro Nicolas), tempo: 0:28:25

2- Alyson Monteiro da Silva (Pedro Nicolas), tempo: 0:28:58

3- Bruno Alencar (Pedro Nicolas), tempo: 0:37:16

Senior B

1- Flavio Monteiro (Sinpol/RR), tempo: 0:33:33

2- Flademir de Freitas (NBR), tempo: 0:38:15

3- Ronildo Mourão Albuquerque (NBR), tempo: 0:48:12

Senior C

1- Cristiano Silva (Mascarenhas/team), tempo: 0:41:55

2- Judson de Cativo (NBR), tempo: 0:48:49

3- Arimateia Vinhote (NBR), tempo: sem registro

Senior D

1- Thiago Pennini Nery (NBR), tempo: 0:48:56

Senior E

1- Auderney Nonato Souza (NBR), tempo: 0:54:38

Senior G

1- Henrique Jacques (Sinpol/RR), tempo: 0:48:48

Senior h

1- Marco Antônio Secco (Iate Clube Brasília), tempo: 0:49:03

2- Adonias Conceição Araújo (Sinpol/RR), tempo: 0:59:53

Categoria Feminina

Infantil 1

1- Alicia Maria Oliveira (Pedro Nicolas), tempo: 0:42:30

2- Ana Luiza de Andrade Rocha (Cetam/SESI), tempo: 0:44:10

Infantil 2

1- Isabelle de Almeida Pinheiro (Pedro Nicolas), tempo: 0:31:59

2- Evelyn Ribeiro (Sinpol/RR), tempo: 0:34:09

Junior

1- Emily Bezerra Rabelo (Sinpol/RR), tempo: 0:32:31

2- Ariadne Gomes de Araújo (Sinpol/RR), tempo: 0:34:10

3- Annahi Vitoria Bantel (Sinpol/RR), tempo: 0:38:01

Juvenil

1- Kathleen Manoella Silva (Pedro Nicolas), tempo: 0:31:45

2- Evellyn Melo (CTAM/SESI), tempo: 0:49:01

Senior

1- Luane Alfaia (NBR), tempo: 0:44:12

Senior A

1- Karisuele Rafaele Ferreira (Sinpol/RR), tempo: 1:02:54

2- Erika Christina Silva (Vinculado), tempo: sem registro

Senior E

1- Juliana Ferreira Santos (Iate Clube Brasília), tempo: 0:44:51

Senior F

1- Gesilda Maria Ferreira (AAVIVA), tempo: 0:52:13

Senior H

1- Miraci Moreira Divino (AAVIVA), tempo: 0:59:53

Copa Brasil – 5km

Categoria masculina

Infantil 2

1- Ruan Guilherme Solidade (Sinpol/RR), tempo: 1:00:55

2- Jorge Gomes (Sinpol/RR), tempo: 1:02:51

3- Heitor Freitas Caminha (AAVIVA), tempo: 1:14:38

Junior

1- Everaldo Kallebe de Lima (Sinpol/RR), tempo: 1:06:30

2- Caio Cesar Fonseca de Souza (ASA), tempo: 1:11:05

Juvenil

1- Joan Sebastian Peñaloza (Sinpol/RR), tempo: 0:56:18

2- Rafael Andrade de Assis Leal (Pedro Nicolas), tempo: 1:02:55

3- Jose Henrik Teixeira Vale (AAVIVA), tempo: 1:24:21

Senior

1- Caio Sakamoto (Pedro Nicolas), tempo: 0:57:07

2- Alyson Monteiro da Silva (Pedro Nicolas), tempo: 1:00:12

Senior B

1- Flademir de Freitas (NBR), tempo: 1:22:22

Senior C

1- Cristiano Silva (Mascarenhas/Team), tempo: 1:25:25

2- Rafael Queiroz Ermelindo (NBR), tempo: 2:02:10

Senior D

1- Elton de Cavalcanti (NBR), tempo: 1:22:46

2- Cauê Alves Grivot (NBR), tempo: 1:58:08

Senior G

1- Jose Ribamar Rodrigues (CTAM/SESI), tempo: 1:28:25

Categoria feminina

Infantil 1

1- Alicia Maria Oliveira (Pedro Nicolas), tempo: 1:28:09

Infantil 2

1- Isabelle de Almeida Pinheiro (Pedro Nicolas), tempo: 1:12:05

2- Evelyn Rabelo (Sinpol/RR), tempo: 1:17:03

3- Rianna Cordeiro Chaves (NBR), tempo: 1:21:10

Junior

1- Ariadne Gomes de Araújo (Sinpol/RR), tempo: 1:11:15

Juvenil

1- Kathleen Manoella Silva (Pedro Nicolas), tempo: 1:06:18

Com informações da assessoria