Caçula das Olimpíadas, mesatenista síria de 12 anos é eliminada na estreia

Para chegar a Tóquio, Zaza começou a trajetória no tênis de mesa aos cinco anos e, desde então, precisa conciliar os treinos com os obstáculos que surgem no seu país natal, atingido por conflitos internos nos últimos anos.

"Foi muito difícil me preparar psicologicamente, mas acho que consegui superar isso, e isso é o que fiz melhor no jogo. A lição principal foi a derrota, especialmente na primeira rodada. Na próxima vez, vou trabalhar duro para passar da primeira, segunda, terceira rodada, porque quero jogar mais nessa competição", disse Zaza após a partida.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro dia olímpico marcou a participação da atleta mais jovem de Tóquio-2020. Hend Zaza, atleta da Síria, competiu no tênis de mesa com apenas 12 anos —marca que seria ainda mais impressionante se a edição tivesse acontecido em 2020.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.