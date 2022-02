Caboclo é afastado definitivamente da CBF após receber nova punição

No mesmo final de semana do afastamento, o Fantástico, da TV Globo, exibiu diálogo entre o cartola e a funcionária, no qual é possível ouvi-lo questionar se ela se masturbava e se mantinha um romance com outro colega da CBF.

"Seguindo os ritos estabelecidos no estatuto da entidade, o presidente em exercício Ednaldo Rodrigues Gomes permanece na presidência, de forma interina, tendo em vista a impossibilidade e manifestação expressa dos outros dois vice-presidentes mais idosos, ratificado por todas as federações presentes", diz trecho de um comunicado da CBF.

A punição será somada a uma outra, de 21 meses, imposta ao dirigente após denúncia de assédio moral e sexual feita por uma funcionária da entidade. Somadas, as duas punições ultrapassam o fim do mandato de Caboclo, confirmando a vacância da presidência.

