Bulgária quebra hegemonia russa e leva ouro na ginástica rítmica por equipes nas Olimpíadas

Neste sábado (7), a israelense Linoy Ashram ficou com a medalha dourada na categoria individual. Assim como na disputa por equipes, o COR também ficou com a prata.

As russas, favoritas ao ouro, venceram as cinco edições anteriores –de Sydney-2000 ao Rio-2016.

O time búlgaro somou 92.100 pontos, contra 90.700 do COR (Comitê Olímpico Russo), que levou a prata, e 87.700 da Itália, que ficou com o bronze.

