Bruno Schmidt e Evandro são eliminados por dupla da Letônia no vôlei de praia

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Evandro e Bruno Schmidt pararam nas oitavas de final do vôlei de praia masculino das Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta segunda-feira (2), do Brasil, a dupla perdeu por 2 sets a 0 para Plavins e Tocs, da Letônia, com parciais de 21/19 e 21/18. O jogo foi de muitos erros de saques brasileiros e de ataque muito eficiente do outro lado.

O Brasil agora espera a dupla Alison e Álvaro Filho para manter o país vivo no torneio masculino. Eles enfrentam Gaxiola e Rubio, às 9h, desta segunda-feira.

Em atuação inspirada de Plavins, os brasileiros sofreram muito com o ataque letão. Ao mesmo tempo, as viradas de bola do Brasil não encaixaram como de costume, e a falta de sorte também pesou para o lado de Bruno e Evandro, que buscaram reagir, mas não conseguiram aproveitar os bons momentos.

Após um começo equilibrado, os letões aproveitaram os erros do Brasil e saíram na frente. Mas Evandro e Bruno não deixaram os adversários abrirem no placar, reagindo bem com ataques e bloqueios, sempre na cola da Letônia. Perto da reta final, no entanto, Pavins e Tocs conseguiram virar mais bolas, chegaram ao set point e ainda viram uma tentativa de reação brasileira, mas fecharam a parcial.

Na volta, o Brasil parecia que ia começar melhor a segunda parcial, mas logo a dupla letã virou e foi comandando o jogo. Quando os brasileiros pontuavam, ainda sofriam com os erros de saque, quebrando as sequências boas. Plavins e Tocs também contavam com a sorte para ampliar a vantagem. O fim do jogo foi parecido com os últimos pontos da primeira parcial, com Bruno e Evandro ensaiando reagir, mas não foi o bastante.

Após a derrota, Evandro e Bruno admitiram a superioridade da equipe adversária durante toda a partida.

"Eles foram muito superiores do primeiro set ao final do jogo. A gente o tempo todo buscando o jogo atrás, então, apesar de histórico, pra lá ou pra cá, essa dupla não ter tido muito desempenho no Circuito Mundial, eles hoje foram superiores do inicio ao fim", definiu Bruno após a partida.

Para a dupla brasileira, ficou "muito difícil" vencer o jogo após ficar tanto tempo atrás no placar. Durante as duas parciais, a dupla da Letônia esteve à frente.

"A gente o tempo todo perdia tempo com excesso de cobrança, com desespero, querendo resolver no saque, às vezes buscando muita tranquilidade, para jogar o jogo atrás, às vezes aparentando ser passivo também. Então foi muito complicado", acrescentou.