Bruno Rodrigues decide, Cruzeiro bate Grêmio e vence 1ª na volta à Série A

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Grêmio na noite deste sábado (22), por 1 a 0, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Independência.

Bruno Rodrigues foi o grande destaque da partida e marcou o único gol do confronto em jogada ensaiada de escanteio.

Essa foi a primeira vitória do time mineiro na sua volta à elite do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho, por sua vez, sofreu a sua primeira derrota no retorno.

O Cruzeiro chegou aos três pontos e agora ocupa a 9ª colocação provisória da competição. O Grêmio tem a mesma pontuação, mas aparece na 11ª posição.

O Cruzeiro não vencia um jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro desde o dia 31 de outubro de 2019. Naquele dia, o time bateu o Botafogo, fora de casa, por 2 a 0, na 29ª rodada da edição daquele ano.

COMO FOI O JOGO

O Grêmio começou o jogo dando indícios de que poderia controlar a partida. Logo nos primeiros minutos, o time comandado por Renato Gaúcho pressionou o Cruzeiro e dificultou a saída de bola dos donos da casa.

Contudo, depois dos 10 minutos de bola rolando, o Cruzeiro tomou conta da partida. O time mineiro, inicialmente, tentou jogadas pelo setor central do gramado, mas encontrou portas fechadas.

A principal saída se deu pelo lado esquerdo. A dupla formada por Bruno Rodrigues e Mateus Vital organizou as principais jogadas do Cruzeiro e levou perigo ao gol adversário.

O Cruzeiro começou o segundo tempo pressionando assim como fez durante o final da etapa inicial. Depois de muitos erros de finalização, o gol saiu em uma jogada ensaiada de escanteio.

Depois do gol marcado, o Cruzeiro abaixou suas linhas e deu a bola para o Grêmio, que pressionou. A equipe do Rio Grande do Sul criou boas oportunidades de empatar, mas acabou parando em Rafael Cabral.

LANCES IMPORTANTES E GOLS

Suárez quase a abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo. O uruguaio surpreendeu ao tentar uma finalização na lateral direita da área. Mesmo sem ângulo, obrigou Rafael Cabral a espalmar para escanteio.

A primeira chegada de perigo do Cruzeiro veio pelo alto. Em cruzamento de escanteio, Gilberto apareceu livre na primeira trave e cabeceou, mas mandou nas mãos de Gabriel Grando.

No lance seguinte à chance de Gilberto, Bruno Rodrigues tabelou com Mateus Vital e arriscou de fora da área. Gabriel Grando voou no canto direito alto e espalmou para escanteio.

Bruno Rodrigues teve nova chance de abrir o placar pouco depois. Richard desviou cruzamento na direção da segunda trave, mas o atacante chegou atrasado e não conseguiu completar para o gol.

A pressão do Cruzeiro seguiu no final do primeiro tempo e o goleiro do Grêmio precisou trabalhar de novo. Bruno Rodrigues recebeu cruzamento no meio da área e finalizou de voleio. Gabriel Grando, com a ponta dos dedos, espalmou para escanteio.

Gabriel Grando teve que salvar o Grêmio novamente, mas já no começo do segundo tempo. Richard recebeu passe de Ramiro dentro da área e finalizou de primeira. O goleiro defendeu com o pé. Na sobra, Vital tentou voleio, mas acertou Bitello.

Gilberto teve uma chance de ouro aos 11 minutos do segundo tempo. O atacante recebeu passe de Ramiro na marca do pênalti, mas, livre, pegou mal na bola e isolou.

O gol que abriu o placar para o Cruzeiro saiu em uma jogada ensaiada. Em um escanteio, Filipe Machado cruzou no meio da área, e Bruno Rodrigues apareceu livre para finalizar. A bola saiu mascada, mas encobriu Gabriel Grando.

O goleiro do Cruzeiro evitou o empate em chute de longe de Cristaldo. O argentino soltou a bomba de fora da área, mas viu o camisa 1 cair no canto esquerdo para espalmar.

O Grêmio teve nova chance de empatar. Suárez finalizou, e Rafael Cabral espalmou. No rebote, o uruguaio tocou para o meio, e Cristaldo finalizou mascado, mas na direção do gol. Rafael Cabral voltou a tempo e salvou o Cruzeiro.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard (Neto Moura), Ramiro (Filipe Machado) e Mateus Vital (Wallisson); Nikão (Rafael Bilú), Bruno Rodrigues e Gilberto. Técnico: Pepa

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Everton Galdino), Bitello e Cristaldo (Gustavinho); Nathan (Zinho), Vina (André) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Cartões amarelos: Ramiro, Gilberto, Richard, Lucas Oliveira, Marlon (CRU), Suárez, Kannemann (GRE)

Cartão vermelho: Lucas Oliveira (CRU)

Gols: Bruno Rodrigues (18'/2°T)