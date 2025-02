Bruno Henrique se firma como carrasco dos rivais do Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Henrique tem sido um pesadelo para os rivais cariocas desde que vestiu a camisa do Flamengo. Com os dois gols marcados sobre o Botafogo no título da Supercopa Rei do Brasil deste domingo (2), o atacante se consolidou ainda mais como o "Rei dos Clássicos" e carrasco do Alvinegro, do Fluminense e do Vasco da Gama.

Apesar de mais uma vez marcar sobre o Botafogo, este não é o rival que mais sofreu com ele. O Vasco, por exemplo, já levou oito gols de Bruno Henrique, contra sete do Alvinegro e cinco do Tricolor.

A outra vítima preferida do atacante não é do Rio de Janeiro. O Athletico-PR também já sofreu oito gols do jogador.

Bruno Henrique, porém, criou uma rivalidade com o Botafogo por conta das provocações. Algumas vezes ele comemorou os gols sobre o rival com o gesto do "chororô", que remete ao título rubro-negro da Taça Guanabara de 2008, onde os jogadores alvinegros reclamaram em lágrimas da arbitragem após o jogo, situação esta que motivou a música provocativa dos flamenguistas "e ninguém cala esse chororô. Chora presidente, chora o time todo, chora o torcedor".

Este é o 14º jogo que BH marca dois gols em uma mesma partida com a camisa do Flamengo. A última vez foi na vitória por 4 a 2 sobre o Atlético-MG, dia 3 de julho, pelo Brasileirão de 2024.

Com o título, Bruno Henrique também se tornou o maior vencedor da história do Fla ao lado de Arrascaeta. Juntos eles ultrapassam as lendas Zico, Júnior e Gabigol.

O atacante atravessa uma fase de reviravolta, o que motivou suas lágrimas após o jogo. Ano passado o jogador perdeu quase a temporada inteira após sofrer uma grave lesão de ligamento cruzado anterior no joelho.