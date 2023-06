Bruno Henrique marca, Fla vence o Grêmio e chega a 10 jogos sem perder

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em jogo muito movimentado, o Flamengo venceu o Grêmio por 3 a 0 no Maracanã, em jogo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Everton Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique.

O Flamengo chegou aos 10 jogos sem perder na temporada. A última derrota foi na quarta rodada. O Grêmio encerra uma sequência de quatro vitórias.

Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 19 pontos na terceira posição. Já o Tricolor gaúcho é o sexto, com 17.

Agora as equipes fazem uma parada de 10 dias para a Data Fifa. O Flamengo terá o Red Bull Bragantino no dia 22, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa. No mesmo dia, às 19h (de Brasília), o Grêmio recebe o América-MG.

Antes de a bola rolar, os jogadores do Flamengo foram até o banco do Grêmio e deram abraços calorosos em Renato Portaluppi. Vários deles trabalharam com o treinador no clube em 2021.

Depois de voltar de lesão, Gabigol jogou apenas o primeiro tempo. Ele foi substituído por Pedro e fez gelo no banco de reservas. Léo Pereira também saiu. De acordo com o clube, a saída do camisa 10 faz parte do planejamento após o retorno.

Antes da partida, o Flamengo fez uma homenagem para Evaristo de Macedo, que completa 90 anos em 2023. Ele ganhou uma placa comemorativa e também estampava o ingresso físico do jogo.

FLAMENGO

Matheus Cunha, Fabricio Bruno, Leo Pereira (Ayrton Lucas), David Luiz; Wesley (Varela), Pulgar, Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta (Victor Hugo), Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabigol (Pedro). T.: Jorge Sampaoli.

GRÊMIO

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann (Nathan); João Pedro (Everton Galdino), Villasanti, Carballo e Cuiabano; Bitello, Cristaldo (Vina) e Suárez.. T.: Renato Portaluppi.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA) e Kleber Lucio Gil

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Cartões amarelos: Kannemann, Suárez, Bruno Uvini (GRE)

Cartões vermelhos: -

Gols: Everton Cebolinha (aos 23 minutos do primeiro tempo), Pedro (aos 19 minutos do segundo tempo), Bruno Henrique (aos 50 minutos do segundo tempo)