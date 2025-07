Bruno Henrique e irmão viram réus por fraude em apostas

O atacante do Flamengo Bruno Henrique e o irmão dele, Wander Nunes Júnior, viraram réus por fraude em apostas esportivas. A decisão é do juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal do DF, desta sexta-feira (25).

De acordo com a denúncia do Ministério Público, Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo durante um jogo contra o Santos em novembro de 2023, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

De acordo com o juiz, existem provas de que Bruno forçou o cartão. “A investigação policial apresentou elementos que indicam que o denunciado Bruno Henrique, de forma deliberada, teria atuado de forma intencional de modo a ser punido com cartão na partida questionada e que Wander Nunes teria contribuído para a ação do irmão ao incentivá-lo a agir de tal maneira, objetivando angariar com isso alguma vantagem financeira", diz a decisão.

O juiz também rejeitou tornar o atleta, o irmão dele e outros sete réus por estelionato. Também foi rejeitada a aplicação de medidas cautelares, entre elas a aplicação de fiança no valor de R$ 2 milhões.

Ambos podem recorrer, e após serem citados formalmente terão prazo de 10 dias para apresentar defesa.