Bruno Henrique dá show, Flamengo goleia Aucas e passa em 2º na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Flamengo confirmou sua classificação às oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro goleou o Aucas por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta e última rodada da fase de grupos.

Pedro, Léo Pereira, Bruno Henrique e Victor Hugo marcaram os gols da partida. Os tentos saíram aos oito, aos 30 e aos 42 minutos do primeiro tempo; e aos dez da etapa final.

Atual campeão do torneio, o Fla ficou em segundo no Grupo A. Os comandados por Sampaoli fizeram 11 pontos e ficaram atrás do Racing, com 13 —o Ñublense, com cinco, ficou com a vaga na Sul-Americana.

O Rubro-Negro aguarda sorteio para conhecer seu adversário na próxima fase. O evento será realizado em 5 de julho, na próxima quarta-feira, às 13h (de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai.

O Flamengo volta a campo no sábado (1) para enfrentar o Fortaleza, também no Maracanã, pela 13º rodada do Brasileirão. O clube tem 22 pontos e está em terceiro na tabela do torneio.

BH comanda festa de gala

Personagem da partida, Bruno Henrique quase inaugurou o placar com três minutos de bola rolando. O camisa 27, que voltou a ser titular pela primeira vez desde a grave lesão no joelho, acabou mandando para fora após driblar o goleiro.

O Flamengo dominou o adversário e não encontrou dificuldade para abrir 2 a 0 com meia hora de partida. O time da casa não deu espaço e, explorando a velocidade, castigou os visitantes com seu volume e imposição de jogo.

BH coroou sua atuação com um gol —e criou para fazer mais. Ele marcou seu segundo tento na temporada, teve o nome ecoado pelo Maracanã e saiu de campo ovacionado pelos mais de 60 mil torcedores ao ser substituído.

O Flamengo não diminuiu o ritmo após o intervalo e deu números finais à goleada. A equipe de Jorge Sampaoli manteve a superioridade desde o início e não parou de pressionar até o apito final.

Vinicius Junior e Luiz Araújo prestigiaram o confronto no Maracanã. Revelado na Gávea, o atacante do Real Madrid teve o nome cantado pela torcida quando apareceu no telão, enquanto o novo reforço do Fla assistiu à partida na cabine de diretores do clube.

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley (Fabricio Bruno), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Pulgar), Victor Hugo, Everton Ribeiro (Cebolinha) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Pedro (Gabigol). T.: Jorge Sampaoli

AUCAS

Galíndez; Quintero (Chalá), Cangá, Ángel; Vega (Carcelén), Cano (Montero), Otero, Cuero e Quiñónez; Castillo (Cifuente) e Briones (Corozo). T.: Santiago Escobar.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 28 de junho de 2023, às 21h30

Árbitro: Andres Rojas

Assistentes: Sebastian Vela e Richard Ortiz

Gols: Pedro, aos 8'/1ºT, Léo Pereira, aos 30'/1ºT, Bruno Henrique, aos 42'/1ºT, Victor Hugo, aos 10'/2ºT

Amarelos: Everton Ribeiro, Arrascaeta e Corozo

Vermelho: Não houve

Público: 62.924 torcedores

Renda: R$ 2.740.668,50