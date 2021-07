Bronze de Mayra Aguiar é 24ª medalha olímpica do judô brasileiro; relembre vencedores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mayra Aguiar, 29, fez história nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Com a conquista da medalha de bronze na manhã desta quinta-feira (29) na categoria até 78 kg, ela se tornou a primeira judoca brasileira a ganhar três medalhas olímpicas.

A gaúcha também havia conquistado o terceiro lugar no pódio nos Jogos de Londres-2012 e do Rio-2016.

Rafael Silva, o Baby, 34, poderá igualar o feito de Mayra no Japão. Também com duas medalhas de bronze no currículo, uma conquistada em Londres e outra no Rio, ele inicia sua jornada na categoria acima de 100 kg nesta sexta (30).

O judô é a modalidade que mais medalhas olímpicas deu ao Brasil na história. Com as duas conquistadas no Japão até agora -Daniel Cargnin também ficou com o bronze na categoria até 66 kg- já são 24 no total (4 de ouro, 3 de prata e 17 de bronze).

Desde os Jogos de Los Angeles-1984, o Brasil conquista ao menos uma medalha na modalidade. O recorde de pódios foi nos Jogos de Londres-2012, quando houve quatro conquistas, incluindo uma de ouro, com Sarah Menezes na categoria até 48 kg.

A lista de medalhistas olímpicos no judô vai de Rafaela Silva, ouro nos Jogos do Rio-2016 e impedida de disputar os Jogos de Tóquio por causa de uma punição por doping, ao japonês naturalizado brasileiro Chiaki Ishii, que conquistou a primeira medalha da modalidade para o país nas Olimpíadas de Munique-1972, passando por nomes importantes como Aurélio Miguel e Flávio Canto, além da própria Mayra Aguiar.

Relembre abaixo todos os medalhistas olímpicos brasileiros do judô:

Munique-1972

Chiaki Ishii (bronze na categoria -93 kg)

Los Angeles-1984

Douglas Vieira (prata na categoria -95 kg)

Walter Carmona (bronze na categoria -86 kg)

Luiz Onmura (bronze na categoria -71 kg)

Seul-1988

Aurélio Miguel (ouro na categoria -95 kg)

Barcelona-1992

Rogério Sampaio (ouro na categoria -85 kg)

Atlanta-1996

Aurélio Miguel (bronze na categoria -95 kg)

Henrique Guimarães (bronze na categoria -65 kg)

Sydney-2000

Tiago Camilo (prata na categoria -73 kg)

Carlos Honorato (prata na categoria -90 kg)

Atenas-2004

Leandro Guilheiro (bronze na categoria -73 kg)

Flávio Canto (bronze na categoria -81kg)

Pequim-2008

Ketleyn Quadros (bronze na categoria -57 kg)

Leandro Guilheiro ( bronze na categoria -73kg)

Tiago Camilo (bronze na categoria -81kg)

Londres-2012

Sarah Menezes (ouro na categoria -48 kg)

Mayra Aguiar (bronze na categoria -78 kg)

Felipe Kitadai (bronze na categoria -60 kg)

Rafael Silva (bronze na categoria +100 kg)

Rio-2016

Rafaela Silva (ouro na categoria -57 kg)

Mayra Aguiar (bronze na categoria -78 kg)

Rafael Silva (bronze na categoria +100 kg)

Tóquio-2020

Daniel Cargnin (bronze na categoria -66 kg)

Mayra Aguiar (bronze na categoria -78 kg)