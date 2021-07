Britânico leva a melhor sobre rival, conquista o ouro nos 100 m peito e repete feito de 2016

Peaty venceu com o tempo de 57s37. Kamminga foi prata com 58s. O italiano Nicolo Martinenghi ficou com o bronze.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma das principais rivalidades da natação atual, o britânico Adam Peaty levou a melhor sobre o holandês Arno Kamminga e ficou com a medalha de ouro nos 100 m peito das Olimpíadas de Tóquio, na manhã japonesa desta segunda-feira (26), ainda noite de domingo (25) no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.