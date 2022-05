Brighton faz 4 a 0 no United e deixa time de CR7 fora da Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brighton foi dominante, fez 4 a 0 sobre Manchester United e empurrou o time de Cristiano Ronaldo provavelmente para seu ponto mais baixo nesta edição do Campeonato Inglês. A goleada não só causa espanto como também assegura que o United não vai poder jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Com o resultado, o Brighton chega aos 47 pontos e fica na nona colocação. Já os Red Devils estacionam nos 58 pontos, em sexto, com um calendário adiantado, tendo já feito 37 das 38 partidas previstas. Em quarto, o Arsenal fecha a zona de classificação para a próxima Champions League e soma 61 pontos, mas com três vitórias a mais em apenas 34 jogos disputados.

MANCHESTER UNITED

De Gea; Dalot, Varane, Victor Lindelof e Alex Telles; McTominay, Matic (Fred), Elanga (Cavani) e Bruno Fernandes e Mata (Maguire); Cristiano Ronaldo. T.: Ralf Rangnick

BRIGHTON

Robert Sánchez, Veltman, Dunk e Cucurella; Bissouma, Caicedo, March (Lamptey) e Trossard (Maupay); Gross, Mac Allister (Webster) e Welbeck. T.: Graham Potter

Estádio: Falmer Stadium, em Brighton, Inglaterra

Árbitro: Andy Madley

Auxiliares: Darren Cann e Adrian Holmes

Cartões amarelos: Cristiano Ronaldo e Dalot (MUN)

Cartões vermelhos:

Gols:Moisés Caicedo, aos 14 minutos do primeiro tempo, Cucurella, aos 3 minutos do segundo tempo, Gross, aos 12 minutos do segundo tempo e Trossard, aos 14 minutos do segundo tempo (BRI)