Breno Lopes diz que gol da final da Libertadores ainda o emociona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Santos por 1 a 0 na final da Copa Libertadores de 2020, Breno Lopes disse que ainda se emociona com o lance. O atacante palmeirense contou que não se cansa de assistir à cena em que recebe um cruzamento de Rony e cabeceia firme para fazer o gol do título.

"Não tem como [se cansar de ver meu gol na final da Libertadores], não. É muito legal. Desde a bola do Danilo para o Rony. O Rony é perfeito no cruzamento. É aquele gol que a gente vai assistir a vida toda e não vai cansar", disse Breno Lopes em entrevista à TV Palmeiras, no YouTube.

"Sim [ainda sinto emoção ao ver o lance]. Às vezes, eu me pego lá em casa, abro [o vídeo] e é algo incrível. Fazer esse gol com uma camisa tão grande como a do Palmeiras, ser lembrado por esse gol, é algo fantástico", continuou.

Comentando o lance desde o início, o atacante destacou a participação de Gustavo Gómez, que evita um lance de ataque do Santos e dá início à jogada do gol palmeirense. Após a interceptação do zagueiro paraguaio, a bola sobra com Danilo, que lança Rony, que cruza para Breno Lopes cabecear.

"O Santos queria puxar o contra-ataque, né? O Gustavo [Gómez] foi muito bem [cortando de cabeça]. Todo mundo foi bem: o Gustavo, o Danilo, o Rony e, depois, finaliza comigo. A narração [do Téo José] é muito top, né? 'O Jhon ficou parado'", disse.

No próximo sábado (27), Breno Lopes e o Palmeiras têm a chance de conquistar o segundo título consecutivo da Copa Libertadores da América. A equipe alviverde enfrenta o Flamengo na final da competição, a partir das 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu.