Brenno tem sintomas de gripe e desfalcará Grêmio diante do Sport

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio terá pelo menos duas baixas para a partida desta quinta-feira (17), às 19h, diante do Sport, na Ilha do Retiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos desfalques é Brenno, que apresentou sintomas gripais e foi sacado da delegação preventivamente. De acordo com boletim do Grêmio, Brenno testou negativo para Covid-19 nos exames realizados dentro do protocolo da CBF para o Campeonato Brasileiro. Ainda assim, por apresentar sintomas de gripe, o goleiro foi vetado da viagem.

Adriel, Gabriel Chapecó e Paulo Victor são as opções. Chapecó voltou recentemente do período de isolamento após contrair o novo coronavírus. A tendência é que Paulo Victor inicie a partida no Recife.

Maicon é o outro desfalque. O volante ficou fora da lista de relacionados, mas o clube não informou o motivo.

Já o meia-atacante Douglas Costa foi liberado e viaja com a equipe para o duelo no Recife.

Depois da partida contra o Sport, o time comandado por Tiago Nunes entra em campo contra o Cuiabá, no domingo, às 16h.

Após dois jogos disputados pelo Brasileiro, o Grêmio ainda busca o primeiro ponto. Penúltimo colocado, a equipe gaúcha perdeu os dois jogos disputados.

Já o Sport tenta alcançar a primeira vitória. Na 16ª colocação, a equipe rubro-negra só conseguiu um empate e perdeu os dois outros jogos disputados pelo Brasileiro.

Estádio: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 19h

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)