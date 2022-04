Braz se reúne com Sousa e reitera apoio no Fla; Ramon rumo ao Bragantino

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após o vice-campeonato do Carioca no sábado (2), o Flamengo tirou o dia para colocar a casa em ordem. No Ninho do Urubu, Marcos Braz, vice de futebol, e Paulo Sousa, se reuniram e o dirigente reiterou apoio ao trabalho.

O papo durou cerca de uma hora e o dirigente tratou de esfriar os ânimos. Braz afirmou que os processos de reformulação estão em curso e os ajustes do dia a dia serão tocados "no tempo do clube".

Um dia após a final, uma saída confirmada. Sem espaço, o lateral-esquerdo Ramon foi emprestado para o Bragantino. O Fla pode solicitar seu retorno a qualquer momento e não há valor fixado.

Nesta semana, Ramon foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo atropelamento e morte do ciclista Jonatas Davi dos Santos. A empresa que representa o jogador e o advogado Xisto Mattos disseram não estar de acordo em relação à velocidade do carro do jogador no momento do acidente.

O promotor Marcos Kac apontou que ele estaria a 102 quilômetros por hora, mas a informação foi contestada pelos responsáveis pelo atleta, que afirmam que a polícia atestou uma velocidade menor no inquérito policial.

O clima no clube é de desolação após a derrota e a direção tenta juntar os cacos com o elenco. O Rubro-negro embarca ainda hoje para Lima, local da partida contra o Sporting Cristal, terça, 21h30, pela Libertadores.