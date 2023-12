Braskem desiste de homenagear destaque paralímpico após tragédia em mina

O CPB, além de ser comitê paralímpico nacional (tal qual o COB no esporte olímpico), também atua como confederação nacional em algumas modalidades, entre elas o atletismo paralímpico. A Braskem é patrocinadora espeficamente do paraatletismo, em um contrato que vai até junho de 2026.

Organizador do evento, o Comitê Paralímpico Brasileiro informou à coluna que partiu da petroquímica a opção por abrir mão dessa entrega prevista no contrato de patrocínio. O "Prêmio Braskem" é dado a uma "pessoa que motiva a transformação positiva, dentro e fora das competições", escolhida pela própria Braskem.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Braskem desistiu de homenagear um grande nome do esporte paralímpico com o "Prêmio Braskem", em meio ao colapso de uma mina em Maceió, que já obrigou o deslocamento de mais de 60 mil moradores da capital de Alagoas, deixando desabitados bairros inteiros. Ontem, o Senado instalou uma CPI para investir a responsabilidade da empresa no afundamento do solo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.