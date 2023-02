Brasileiros marcam, Real Madrid vence o Al-Ahly e vai à final do Mundial

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid está na final do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (8), o time espanhol confirmou o favoritismo ao bater o Al-Ahly, do Egito, por 4 a 1 no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. Vini Jr, Valderde, Rodrygo e Arribas marcaram para os europeus, enquanto Maaloul fez para os africanos.

Apesar de favorito, o Real levou sustos ao longo do jogo. Os egípcios pressionaram, especialmente na reta final.

O Real tenta o oitavo título do Mundial de Clubes. A equipe nunca caiu na semifinal da competição.

El Shahat foi um dos destaques da partida e deu trabalho ao Real Madrid, participando das melhores oportunidades. Vini Jr e Rodrygo também levaram perigo pelo Real e marcaram gols.

Os espanhóis agora aguardam Éder Militão e Benzema para a final. Segundo a imprensa espanhola, Courtois está fora. Os laterais Mendy e Lucas Vázquez, e o atacante Hazard, todos lesionados, sequer foram inscritos.

O Real Madrid agora enfrenta o Al-Hilal na final do Mundial de Clubes. O jogo será no sábado (11), às 16h (de Brasília), em Rabat. Já o Al-Ahly terá o Flamengo na decisão de terceiro lugar às 12h30 (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

O Real chegou a ter quase 90% de posse de bola nos primeiros minutos do jogo. Trocando muitos passes, o time espanhol se movimentava para tentar buscar os espaços, mas o duelo se equilibrou e quem criou as melhores oportunidades foi o Al-Ahly.

Sherif, duas vezes, Abdelmonem e El Shahat assustaram o time espanhol e foram bem nas finalizações, inclusive exigindo do goleiro Lunin. Mas foi o Real Madrid quem saiu na frente aos 41 minutos, quando Vini Jr aproveitou uma bobeira na defesa dos egípcios para marcar.

No segundo tempo, o Real Madrid voltou logo marcando o segundo gol, o que deu mais tranquilidade na partida. O Al-Ahly até teve duas boas chances, mas os espanhóis tentaram não se expor muito para não sofrer.

Em uma das chegadas do Al-Ahly, porém, fez a diferença o bom jogo de El Shahat, derrubado por Camavinga. Maaloul, experiente lateral-esquerdo, cobrou no canto direito e deu esperanças aos egípcios para a reta final. Afsha ainda teve grande oportunidade com o gol aberto, mas isolou a bola.

Nos minutos finais, o time africano pressionou e tentou criar chances, enquanto o Real Madrid buscava desacelerar o jogo. Vini Jr foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti, mas Modric foi para a cobrança e acabou desperdiçando, deixando a emoção até o fim.

Rodrygo, porém, deu o alívio ao marcar nos acréscimos. Arribas, que entrou no último minuto, fez o quarto e último gol para confirmar a vaga.