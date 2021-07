Brasileiros ficam fora das semifinais dos 100 m livre nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os nadadores do Brasil nos 100 m livre ficaram fora das semifinais da prova nas Olimpíadas de Tóquio. Pedro Spajari e Gabriel Santos não conseguiram passar da primeira fase na prova que tem Cesar Cielo como recordista mundial.

Spajari fez o tempo de 48s74 e ficou em sétimo lugar na sexta eliminatória, disputada nesta terça-feira (27), no Centro Aquático de Tóquio. O britânico Jacob Whittle ganhou a série com a marca de 48s44.

"Fiz tudo o que podia. Arrisquei. Acho que passei bem. Só que estou travando muito no final. Mas tentei, de todas as formas, representar da melhor maneira possível o Brasil. Treinei muito para estar aqui. São oito anos, já que fiquei fora de 2016 [Olimpíadas do Rio]", afirmou Pedro Spajari, em entrevista à TV Globo.

O primeiro a entrar na piscina foi Gabriel Santos. O brasileiro fez o tempo de 49s33 e ficou na sétima posição na eliminatória disputada no Centro Aquático de Tóquio.

"Meu desempenho não foi bom. Preciso analisar, rever algumas coisas com meu treinador. Tem muita coisa envolvida no resultado", lamentou Gabriel Santos, em entrevista à TV Globo, após não conseguir se classificar para as semifinais.

O dono do melhor tempo das classificatórias foi do italiano Thomas Ceccon, com 47s71. A semifinal dos 100 m livre será disputada às 22h30 (horário de Brasília).