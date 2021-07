Brasileiros caem nas eliminatórias dos 100 m borboleta nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nadador brasileiro Vinicius Lanza foi eliminado dos 100 m borboleta das Olimpíadas de Tóquio. Lanza, que disputou a sexta bateria, terminou a em oitavo lugar, com o tempo de 52s08. O húngaro Kristof MIlak foi o vencedor da eliminatória cravando 50s62.

"Satisfeito a gente nunca fica. Mas sei que dei tudo o que tinha, o melhor que eu tenho no momento. Fiz tudo para chegar aqui no meu melhor", disse Lanza, em entrevista à TV Globo.

Estreante em Olimpíadas, o brasileiro Matheus Gonche também não se classificou nas eliminatórias do 100 m borboleta. Gonche, que disputou a quarta bateria, chegou em sétimo lugar, com o tempo de 53s02. O vencedor da bateria foi Santiago Grassi (Argentina), com 52s07.

"Fui o último nadador do individual a entrar na água. Você esperar tanto tempo até ter sua prova é muito difícil. Fiquei um pouco aquém do que podia. Fiquei triste, mas é a decepção do momento. Estou muito feliz pelo que estou vivendo nesta primeira Olimpíada", afirmou Gonche, em entrevista à TV Globo.