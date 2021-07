Brasileiros caem nas eliminatórias do atletismo nas Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na estreia do revezamento 4 x 400 m misto no programa olímpico, a equipe brasileira não avançou à final da prova. O time brasileiro terminou a 2ª eliminatória da prova em 7º lugar, com o tempo de 3min15s89.

O time brasileiro foi formado por Pedro Burmann, Tiffani Marinho, Tabata Vitorino e Anderson Henriques.

O vencedor da bateria foi a Polônia, com o tempo de 3min10s44 (recorde europeu). A final da prova será neste sábado, às 9h35 (horário de Brasília).

No arremesso de peso, a brasileira Geisa Arcanjo não conseguiu classificação para a final. A melhor marca da atleta foi 16,46 m. A marca mínima para a classificação direta era 18,80 m ou as 12 melhores classificadas. A final da prova será neste sábado (31), às 22h35.

No salto triplo, Atletismo, a brasileira Núbia Soares não foi bem no classificatório. Após três tentativas, a saltadora registrou sua melhor marca em 14,07 m, o que foi insuficiente para conquistar vaga na final. A final da prova será no próximo domingo (1º), às 8h15.