Brasileiros brilham, Real Madrid busca virada heroica e afasta má fase

Gols: Capoue, aos 3', e Chukwueze, aos 41 minutos do primeiro tempo; Vinícius Júnior, aos 12', Militão, aos 24', e Dani Ceballos, aos 41 minutos do segundo tempo.

O Villarreal, por sua vez, nunca conquistou a Copa do Rei. A equipe tem as semifinais, alcançadas em 2014/15, como melhor campanha na competição.

Terceiro maior campeão da história da Copa do Rei, com 19 títulos, o Real Madrid não é eliminado nas oitavas de final desde 2015/16.

Carlo Ancelotti teve uma conversa mais dura com Rodrygo após o brasileiro ser substituído. No minuto seguinte após o atacante deixar o campo, o Real Madrid marcou o primeiro gol.

Entre os dois jogos, o Real Madrid empatou com o Valencia na semifinal da Supercopa, com vitória nos pênaltis.

A vitória suada afasta um princípio de crise que se instalava no Real Madrid. A equipe vinha de derrotas para o Villarreal no Campeonato Espanhol, e para o Barcelona na final da Supercopa Espanhola.

As quartas de final da Copa do Rei serão definidas amanhã (19), em sorteio sem restrições.

O Villarreal foi muito superior no primeiro tempo; eficientes, os anfitriões abriram 2 a 0, com Capoue e Chukwueze;

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Fora de casa, o Real Madrid mostrou muita resiliência para vencer o Villarreal e avançar às quartas de final da Copa do Rei. Os comandados de Carlo Ancelotti saíram perdendo por dois gols, mas contaram com o brilho dos brasileiros —Vini Jr e Militão marcaram— para virar o jogo no segundo tempo: 3 a 2.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.