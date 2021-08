Brasileiro tem de desviar de queda, perde tempo e não se classifica nos 1500 m

"A prova é muito dura, tem muito contato físico, ainda mais valendo classificação. Ocorreram muitos toques, tive um pisão no pé que está doendo bastante, mas não foi motivo para sair da prova. Mas na última queda, do atleta do Qatar, eu tive que sair da pista e tinha uma câmera, eu tive que parar para depois voltar, não sei se foi uma prova ou um ringue de boxe. Como não fui bem nos 800m, entrei hoje para relaxar, dar meu melhor e ganhar experiência para o próximo ciclo", disse ele.

