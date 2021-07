Brasileiro fica longe do pódio, e norueguês conquista ouro no triatlo

No ciclismo, a liderança passou de mãos diversas vezes até que o suíço Andrea Salvisberg assumiu a ponta na sétima das oito voltas. Ele abriu vantagem e conseguiu finalizar os 40 km de pedalada com 14 segundos de vantagem para o norueguês Casper Stornes. Manoel Messias encerrou essa etapa em 39º.

O ouro ficou com o Kristian Blummenfelt, da Noruega, que terminou a prova com o tempo de 1h45m04s, 11 segundos à frente do britânico Alex Yee. Hayden Wilde, da Nova Zelândia, completou o pódio na marina de Odaiba.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não deu para o Brasil no triatlo masculino nas Olimpíadas de Tóquio. Manoel Messias, de 22 anos, ficou apenas na posição 28º da prova realizada nesta segunda-feira (26, ainda tarde de domingo no Brasil).

